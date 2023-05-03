GALATASARAY HABERLERİ - G.Saray'da OHAL kararı! 4 yıldızın menajerine uyarı

Süper Lig'in son haftalarına doğru yaklaşırken şampiyonluk yarışı kızıştı. Liderliği elinde bulunduran Galatasaray, diğer yandan yıldız isimlerine gelecek olan teklifler için kritik bir karar aldı. Cimbom, 4 yıldızının menajerine flaş bir uyarıda bulundu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.05.2023- 06:40