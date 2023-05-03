Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu oldu.
GALATASARAY HABERLERİ - G.Saray'da OHAL kararı! 4 yıldızın menajerine uyarı
Süper Lig'in son haftalarına doğru yaklaşırken şampiyonluk yarışı kızıştı. Liderliği elinde bulunduran Galatasaray, diğer yandan yıldız isimlerine gelecek olan teklifler için kritik bir karar aldı. Cimbom, 4 yıldızının menajerine flaş bir uyarıda bulundu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılılar yıldız golcü Mauro Icardi ile derbide öne geçti.
Ancak Cimbom üstünlüğü fazla koruyamadı.