TRANSFER HABERİ- İtalya'dan flaş Galatasaray iddiası! Morutan'ın geleceği...

Geçtiğimiz sezonun başında Steaua Bükreş'ten 3.5 milyon euroya transfer olan Olimpiu Morutan, beklenen performansı karşılayamadı ve geçtiğimiz yaz transfer döneminde İtalya Serie B Ligi ekibi Pisa'ya kiralanmıştı. Sözleşmesinde belli bir maç sayısını aşması durumunda 5.5 milyon euroya satın alma opsiyonu bulunan oyuncu için Pisa'dan haber geldi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)