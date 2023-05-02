Süper Lig'de bitime sayılı haftalar kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider konumda bulunan Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkat çekmişti.
TRANSFER HABERLERİ - Icardi'de Galatasaraylıları üzecek gelişme!
Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak PSG'den kadrosuna kattığı Mauro Icardi konusunda flaş gelişmeler yaşandı. Arjantinli oyuncu hakkında sarı-kırmızılı taraftarları üzecek haber ortaya çıktı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Birçok dünya yıldızını takıma kazandıran sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferiyse Mauro Icardi oldu.
Sarı-kırmızılılar, PSG forması giyen Arjantinli dünya yıldızını 1 yıllığına kiraladı.