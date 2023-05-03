Galatasaray şampiyonluk yarışında zirvede devam ederken bir yandan da transfer çalışmaları hız kazanmış durumda.
GALATASARAY HABERLER - Aslan F.Bahçe'nin yıldızı için pusuya yattı!
Beşiktaş'a deplasmanda 3-1 kaybeden Galatasaray, şampiyonluk yarışında yara aldı. Henüz avantajını kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, gelecek sezonun transfer harekatına da devam ediyor. Cimbom yılın transferini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Aslan'ın hedefin Fenerbahçe'nin yıldızı... | Galatasaray haberleri
Önümüzdeki sezon yola devam edilecek ve yolların ayrılacağı isimler belirlenirken bir yandan da takıma katılacak isimler konusunda teknik heyet ve yönetim arasındaki istişareler devam ediyor.
Teknik ekip, oyuncu izleme komitesi ve yönetim bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.