GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un gözüne giremedi! Yeni sezonda olmayacak

Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda 32. haftada Beşiktaş karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından moraller bozuldu. Galatasaray'da bu karşılaşma sonrası ise bazı transfer haberleri de ortaya çıktı. Okan Buruk'un raporuna göre o isimler yollar ayrılacak. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.05.2023- 12:00