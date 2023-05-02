Transferin hareketli takımlarından Galatasaray'da önümüzdeki yaz sıcak gelişmeler yaşanacak.
GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un gözüne giremedi! Yeni sezonda olmayacak
Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda 32. haftada Beşiktaş karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından moraller bozuldu. Galatasaray'da bu karşılaşma sonrası ise bazı transfer haberleri de ortaya çıktı. Okan Buruk'un raporuna göre o isimler yollar ayrılacak. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Transferin hareketli takımlarından Galatasaray'da önümüzdeki yaz sıcak gelişmeler yaşanacak.
Teknik direktör Okan Buruk'un yönetiminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Buruk'un gözüne giremeyen yıldız isim için yönetim de devam kararına sıcak bakmıyor.