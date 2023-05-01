Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede Beşiktaş'ın konuğu oldu.
GALATASARAY HABERLERİ - İtalyan basını o teklifi yalanladı!! Mauro Icardi ve transfer...
Sezon başında Fransız devi PSG'den bir sezonluğuna kiralanan Mauro Icardi, performansı ile dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı forma ile eski günlerine geri dönen Arjantinli golcüye Avrupa'nın dev kulüpleri talip. İtalyan basını, yıldız golcünün İngiliz devine olası transferini yalanladı. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Sarı-kırmızılılar dev derbide öne geçmesine karşın sahadan 3-1 mağlup ayrılan taraf oldu.
Cimbom'un tek golü 20. dakikada Mauro Icardi'den geldi.