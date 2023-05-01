Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, dev derbide Beşiktaş'a konuk oldu.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a kötü haber! Milot Rashica'nın yeni adresi belli oldu
Yaz transfer döneminde Norwich City'den kiralık olarak kadroya dahil edilen Milot Rashica, Galatasaray'da gerek hücuma katkısı gerekse savunmaya yardımıyla ön plana çıktı. Sarı-kırmızılı takım Kosovalı yıldızın bonservisini almak isterken, ülkesinin basını oyuncunun yeni takımını duyurdu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, 1-0 öne geçtiği maçtan 3-1 mağlup ayrılarak zirve yarışında ağır bir yara aldı.
Üst üste ikinci maçından da galibiyet çıkaramayan Cimbom, 70 puanla liderliğini sürdürdü.