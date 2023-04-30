Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş ile bugün deplasmanda oynayacak.
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi öncesi flaş sözler! Oyuncularını böyle uyardı
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu olacak. Cimbom, dev derbiyi kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, 3 puan için oyuncularına ültimatom verdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Teknik Direktörü Okan Buruk, derbi öncesinde futbolcularıyla dikkat çeken bir motivasyon konuşması yaptı.
Takvim'in haberine göre Cimbom'un başarılı hocası, şampiyonluk hedeflerine vurgu yaptı.