Galatasaray'ın Beşiktaş derbisindeki en önemli kozu Mauro Icardi olacak.
Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi Mauro Icardi'den Okan Buruk'a söz! Kendisini affettirecek
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Galatasaray, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmış ve Mauro Icardi bu maçta penaltı atışını gole çevirememişti. Sarı-kırmızılıların yıldız oyuncusu, Beşiktaş derbisi öncesi teknik direktör Okan Buruk'a söz verdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Bu sezon derbi mücadelelerini boş geçmeyen Arjantinli golcü, çıktığı 3 derbide 4 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
Icardi, Süper Lig'in ilk yarısında oynanan Beşiktaş derbisinde rakip fileleri 2 kez sarsmıştı.