Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak.
Galatasaray'a transferde sürpriz destek! Mauro Icardi böyle bitecek
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa oynayan Galatasaray'da, skor yükünü üstlenen isimlerden biri de Mauro Icardi'ydi. Sarı-kırmızılı takım Arjantinli yıldızın bonservisini almak isterken, transferde ise sürpriz bir destek geldi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar şampiyonluk yarışındaki önemli virajlardan biri olan derbiyi kazanarak yoluna devam etmek istiyor.
Öte yandan Galatasaray'da gözler gelecek sezonun yapılanlamasına çevrildi.