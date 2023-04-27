Galatasaray'a transferde sürpriz destek! Mauro Icardi böyle bitecek

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa oynayan Galatasaray'da, skor yükünü üstlenen isimlerden biri de Mauro Icardi'ydi. Sarı-kırmızılı takım Arjantinli yıldızın bonservisini almak isterken, transferde ise sürpriz bir destek geldi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.04.2023- 06:40