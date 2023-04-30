Beşiktaş ile Galatasaray Süper Lig'in 32. haftasında Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Derbinin 26. dakikasında yaşanan bir pozisyonda siyah beyazlılar penaltı bekledi. İşte o anlar...

Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Dolöabahçe'de karşı karşıya geldi.

Saat 19.00'da başlayan derbinin 26. dakikasında yaşanan bir pozisyonda ev sahibi Beşiktaş penaltı bekledi. Valentin Rosier'in yaptığı ortada Sergio Oliveira topa müdahale etti, Beşiktaşlı oyuncular topun Oliveira'nın eline çarptığını öne sürerek penaltı bekledi.

Hakem Ali Şansalan, oyunun durmasının ardından VAR hakemi Serkan Tokat'ın incelemesini bekledi. Serkan Tokat ile görüşen Şansalan daha sonra oyunun devam etmesine karar verdi.

İşte o müdahale...





