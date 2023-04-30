Beşiktaş - Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk konuştu!
Beşiktaş - Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk konuştu. İşte Okan Buruk'un derbi maçı sonrası dikkat çeken sözleri.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 30.04.2023- 21:44 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023- 21:50
İşte Okan Buruk'un derbi maçı sonrası dikkat çeken sözleri...
Başımız dik. Ligde lider durumdayız. Bugün, sezon başında 5 maç kala 3 puan önde girecekseniz deseler, bunu kabul ederdik, isterdik.
Tabii daha yüksek farkla avantajımız vardı ama 3 puanla öndeyiz.
Galatasaray, bu süreçlerden her zaman kazanarak çıkmıştır.
Taraftarımız merak etmesinler, elimizden geleni yapacağız.
Bu senenin şampiyonu, inşallah Galatasaray olacak.