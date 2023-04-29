Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük fark! O alanda zirvede

Spor Toto Süper Lig'in bitmesine kısa bir süre kala Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki yarış devam ediyor. İki ezeli rakip sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için kıyasıya bir rekabet halinde. Öte yandan ligde lider konumda bulunan Galatasaray, o alanda Fenerbahçe'ye fark attı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS FB spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.04.2023- 16:03 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023- 16:08