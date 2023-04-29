Galatasaray, Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Yapılan paylaşımda "Biz sizin adınıza utanıyoruz." denildi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de son düzlüğe girilirken, Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'nin açıklamalarına yanıt verdi.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Hemen her gün art arda yaptığınız tutarsız açıklamaların büyük bir bölümüne, toplumsa gerginliği artırmamak adına, karşılık vermiyoruz.

Kullandığınız kutuplaştırıcı dilden, iftrira dolu söylemlerinizden, yarattığınız hikayelerler yaptığınız manipülasyonlardan ve toplumu ayrıştırmaktan artık vazgeçin.

116 yıllık güzide rakibimiz, başındaki yöneticiler yüzünde, kuruluşundan bu yana düşmediği bir seviyeye indi.

Başarısızlıklarınız, şahsi hesaplarınız ve çıkarlarınız için kullandığınız nefret diliyle Türk sporunu ve insanlarımızı daha fazla germeyin.

Biz, tarihte hiç görülmemiş bu utanç dolu seviyeye inmeyeceğiz. Sahada kalmaya ve orada kazanmaya devam edeceğiz." denildi.