Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi için flaş bir açıklamada bulundu.
Erman Toroğlu'dan Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle ilgili şok iddia!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi şok bir iddiada bulundu. Toroğlu, maçın hakeminin ataması hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri (BJK GS spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 29.04.2023- 17:28
Erman Toroğlu, A Spor'da yaptığı değerlendirmede Beşiktaş-Galatasaray maçının hakeminin Ali Şansalan olmadığını, sonradan değiştiğini öne sürdü.
Erman Toroğlu açıklamasında şunları kaydetti: