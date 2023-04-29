Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Sacha Boey'un talipleri artıyor! Sezon sonunda teklif yapacaklar
GALATASARAY HABERİ: Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Galatasaray'da bir yandan bu karşılaşmanın konsantrasyonu yaşanırken bir yandan da sezon sonunda bazı oyunculara gelecek teklifler düşünülmeye başlandı. İşte transferdeki detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak.
Sarı-kırmızılılarda mutlak hedef 3 puan olarak belirlendi.
Sezon sonu yaklaştıkça Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'le ilgili transfer iddiaları artıyor.