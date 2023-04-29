GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Sacha Boey'un talipleri artıyor! Sezon sonunda teklif yapacaklar

GALATASARAY HABERİ: Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Galatasaray'da bir yandan bu karşılaşmanın konsantrasyonu yaşanırken bir yandan da sezon sonunda bazı oyunculara gelecek teklifler düşünülmeye başlandı. İşte transferdeki detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.04.2023- 06:40