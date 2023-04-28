Galatasaray'ın İspanyol oyuncusu Juan Mata, UEFA Danışma Kurulu'nda Galatasaray'ı ve Türk futbolunu temsil ettiğini söyledi.

UEFA'nın futbolu geliştirmek için oluşturduğu danışma kurulunda yer alan Mata, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Çok büyük bir gündü. Kuruldaki aktif tek oyuncuydum. Galatasaray'ı ve Türk futbolunu temsil ettim. Eski oyuncuların ve bu önemli günün parçası olmak çok güzel bir duyguydu. Deneyimlerimi sordular, Galatasaray, Türkiye'de Avrupa kupası alan tek kulüp ve Türkiye'nin en büyük kulübü olduğu için benimle çok ilgilendiler. Türkiye'nin en büyük kulübünde oynamanın nasıl bir duygu olduğunu anlattım. Şampiyon olursak, şampiyonluklara bir tane daha ekleyeceğimizi konuştuk." ifadelerini kullandı.

UEFA Danışma Kurulu'nun öneminin altını çizen deneyimli futbolcu, "Bu konsey çok önemli. Futbol kurallarıyla, futbolun geleceğiyle ilgili birçok kararda fikirlerimize danışılıyor. Uluslararası yapılacak aktiviteler üzerine konuşuluyor. Oyuncuların fikirlerine değer verilmesi çok önemli. Bunun pozitif etkileri olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.