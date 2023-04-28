Süper Lig'de şampiyonluğun en önemli favorisi konumunda olan Galatasaray'da gözler bir yandan da gelecek sezonda.
TRANSFER HABERİ: La Liga'dan Galatasaray'a golcü! Sıcak bakıyor
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Gelecek sezonun planlamalarını yapan sarı-kırmızılı ekip Icardi'nin olmaması durumunda golcü arayışına geçti. Cimbom istediği forveti La Liga'da buldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Fenerbahçe'nin 6 puan önünde zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, kalan maçlardan istediği sonuçları alarak ipi göğüslemek istiyor.
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Cimbom, planlarını bu hedef doğrultusunda yapıyor.