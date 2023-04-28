Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 32. haftada Beşiktaş'la Galatasaray arasında kritik bir derbi maçı oynanacak.
3 Büyükler en dipte! Flaş liste
Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son hızla devam ederken ortaya flaş bir liste çıktı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son 3 sırayı paylaştığı bu liste herkesi şaşırttı. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 28.04.2023- 10:11
Şampiyonluk ve kümede kalma yarışı kızışırken, ortaya çıkan bir istatistik dikkat çekti. Buna göre Süper Lig'de topun oyunda kalma süreleri belli oldu.
İşte takım takım topun oyunda kalma süresi...