Galatasaray'a Fransa'dan bir müjdeli haber daha geldi.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray transferde sona geldi! Uzun zamandır listedeydi
Mauro Icardi'nin yüksek bonservisi nedeniyle diğer isimlerle de görüşen Galatasaray, golcü transferinde sona yaklaştı. Sarı-kırmızılı ekip, Fransa'da forma giyen yıldız golcüyü kadrosuna katmak üzere. Cimbom, golcü oyuncuyu uzun zamandır listesinde bulunduruyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray'a Fransa'dan bir müjdeli haber daha geldi.
Fotomaç'ın haberine göre Mauro Icardi'nin bonservisi konusunda PSG ile yapılan görüşmeler olumlu ilerlerken sarı-kırmızılı yönetimin bu kez de Lyon forması giyen Moussa Dembele'nin peşine düştü.
Cimbom'un bu transferde sona yaklaştığı kaydedildi.