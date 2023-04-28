Galatasaray'da Sergio Oliveira, sarı kırmızılı takımın idmanı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Şampiyonluk uzun bir yol. Şimdiye kadar iyi geldik ama bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki maçları da kazanarak ilerlememiz gerekiyor. Önümüzde 6 maç var. Kazanarak devam etmeliyiz."

"Basının bu konuyu sormak istediğini biliyorum. Mauro ve Bafe olayları geçmiş olaylardır. Biz bir aileyiz. Bu şekilde devam etmeyi planlıyoruz."

"Galatasaray, Roma ve Porto ile aynı seviyede bir kulüp. Çok büyük bir kulüp Galatasaray. Birçok şampiyonluğu olan, her zaman şampiyonluk yarışında olan bir kulüp. Ben de bu yarışta olmak için geldim ve bu yarışın bir parçasıyım."

"İlerideki yıllarda ne olur ne biter bilmiyorum. En önemlisi bu sezon. Bir NBA röportajı izledim geçen gün. Çok güzel bir söz söylediler. 'Kazanabilirsiniz kaybedebilirsiniz ama her gün mücadele etmek gerekiyor' Asıl önemli olan da bu."

"Sırrımız tabii ki ciddi olmak, hırslı olmak, mütevazı olmak. Her maça aynı değeri veriyor. Derbiler tabii ki önemli ama diğer maçları kaybedince, derbilerin bir önemi olmaz. Biz hazırız kazanmaya ve odaklanmış durumdayız. Her maça kazanmak için çıkacağız."