Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.
TRANSFER HABERLERİ: Menajerler önerdi! Liverpool'un yıldızı Galatasaray'a
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını avantajlı götüren Galatasaray gelecek sezonun planlamasını da sürdürüyor. Hücum hattını kuvvetlendirmek isteyen sarı-kırmızılılara menajerler tarafından önemli bir isim önerildi. Liverpool'da forma giyen yıldız adayı için kararı, teknik direktör Okan Buruk verecek. İşte detaylar... | Galatasaray haberi
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.
Şampiyonluk yolunda önemli bir virajı dönmek isteyen Aslan, zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor.
Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.