Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Ianis Hagi operasyonu! İskoçlar...
Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların transfer gündemine ilişkin çarpıcı bir iddia geldi. Cimbom, uzun süredir Rangers forması giyen Ianis Hagi ile ilgileniyordu. İskoç basını, Rumen yıldızın transferi hakkında Galatasaray'ı da ilgilendiren önemli bir haber paylaştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılı takım, sezonu şampiyon olarak tamamlayarak gelecek yıl iddialı transferlerine devam etmek istiyor.
Yönetim özellikle bu sezon yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çekmişti.