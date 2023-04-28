Galatasaray Beşiktaş'a karşı Vodafone Park'ta ilk peşinde!

Galatasaray, Beşiktaş’ın 2016 yılında açılan stadı Vodafone Park’tan hiç galibiyetle ayrılamadı. Sarı-kırmızılılar, bu şanssızlığını da kırmak için pazar günü sahaya çıkacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.04.2023- 10:20 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023- 10:21