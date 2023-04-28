Süper Lig'in kaderini belirleyecek GalatasarayBeşiktaş derbisi öncesinde ortalık toz duman...
Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Ali Şansalan krizi!
Süper Lig'de haftanın karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Mücadelenin hakemi olarak Ali Şansalan açıklandı. Bu kararın ardından ise adeta 3 büyük takımın başkanı manşetlere taşındı. İşte Ahmet Nur Çebi, Ali Koç ve Dursun Özbek arasında yaşananlar...
Süper Lig'in kaderini belirleyecek GalatasarayBeşiktaş derbisi öncesinde ortalık toz duman...
Her şey Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un çarşamba günü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yaptığı görüşmeyle başladı. Bu ziyaret sosyal medyada ciddi şekilde tartışma konusu olurken sarı-kırmızılı taraftarlar kritik karşılaşma öncesi gerçekleşen görüşmeye tepki gösterdi.
Pazar akşamı oynanacak maçı hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği açıklandı. Fotomaç'ta yer alan haberde Beşiktaş'ın "Şansalan'ın derbiyi yönetmesini istediği" şeklindeki iddialar tepkileri artırdı.