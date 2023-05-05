Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da, gelecek sezon için transfer çalışmaları hızlandı.
Galatasaray peşindeydi yıldız futbolcu kararını verdi!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezon için transfer çalışmalarını son hızıyla sürdüren Galatasaray kancayı Branco van den Boomen'e takmıştı. Hollandalı futbolcu için karar verildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Orta saha bölgesine takviye yapmayı düşünen sarı-kırmızılıların listesinde Branco van den Boomen yer alıyor.
Toulouse'da forma giyen oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.