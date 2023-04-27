Galatasaray taraftarlarının yeni Felipe Melo olarak tanımladığı Lucas Torreira, sergilediği performansla bu sezon teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden biri oldu.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Premier Lig'den yıldız orta saha! Torreira yerine
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışına soz hızla devam eden Galatasaray gelecek sezonun çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı ekibin yıldız futbolcusu olan Lucas Torreira gösterdiği üstün performans ile Avrupa devlerinin odağı oldu. Uruguaylı futbolcunun olası ayrılığı sonrasında yerini hızlıca doldurmak isteyen Cimbom hedefini buldu. İngiltere Premier Lig ekiplerinden yıldız orta sahayı radarına takan Galatasaray transfer çalışmalarına başladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
MILAN'DAN 10 MİLYON EURO
Uruguaylı futbolcu ile İtalya Ligi ekiplerinden Milan ciddi bir şekilde ilgileniyor.
İtalyan basınında yer alan haberlerde Milan'ın Lucas Torreira'yı 10 milyon euro bedelle kadrosuna katmak istediği gündeme geldi.