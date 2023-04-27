GALATASARAY HABERİ: Transferde olay iddia! Hayalindeki takıma mı gidiyor?

Süper Lig'in lideri Galatasaray, transferde hareketli günler geçiriyor. Sarı kırmızılılar, yeni sezon transfer çalışmalarına dört bir koldan devam ediyordu. Ancak Cimbom'un yıldız futbolcusuyla ilgili çarpıcı bir iddia geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.04.2023- 16:06 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023- 16:08