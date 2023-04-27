Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
GALATASARAY HABERİ: Transferde olay iddia! Hayalindeki takıma mı gidiyor?
Süper Lig'in lideri Galatasaray, transferde hareketli günler geçiriyor. Sarı kırmızılılar, yeni sezon transfer çalışmalarına dört bir koldan devam ediyordu. Ancak Cimbom'un yıldız futbolcusuyla ilgili çarpıcı bir iddia geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar bir yandan şampiyonluk yarışına kayıpsız devam etmek isteken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Yönetim, gelecek yıl oluşacak takım kadrosuna dair planlamalarına devam ediyordu.