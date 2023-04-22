Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası dev bir maça sahne olacak.
Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi büyük endişe! O isimler ceza sınırında
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası dev bir maça sahne olacak. Şampiyonluk düğümünün çözülebileceği karşılaşmada Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Kritik randevu öncesi iki ekipte de büyük endişe hakim. Beşiktaş ve Galatasaray'da o isimler bu hafta oynanacak maçlarda sarı kart görmeleri durumunda dev derbide yer alamayacak. İşte o isimler... | Son dakika spor haberleri (BJK GS spor haberi)
Zirve yarışını etkileyecek karşılaşmada Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.
Zorlu mücadelede 30 Nisan Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.