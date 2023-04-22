Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi büyük endişe! O isimler ceza sınırında

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası dev bir maça sahne olacak. Şampiyonluk düğümünün çözülebileceği karşılaşmada Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Kritik randevu öncesi iki ekipte de büyük endişe hakim. Beşiktaş ve Galatasaray'da o isimler bu hafta oynanacak maçlarda sarı kart görmeleri durumunda dev derbide yer alamayacak. İşte o isimler... | Son dakika spor haberleri (BJK GS spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 22.04.2023- 13:45