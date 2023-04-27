Okan Buruk'tan flaş tercih! İşte Galatasaray'ın Beşiktaş maçı 11'i

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yarışına kayıpsız devam etmek istiyor. Cimbom'da en çok merak edilen konulardan birisi de teknik direktör Okan Buruk'un sahaya süreceği ilk 11'di. Başarılı çalıştırıcı, Beşiktaş maçı kadrosunu büyük ölçüde belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.04.2023- 16:23