Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Bunu kimse beklemiyordu

Süper Lig'de zirve mücadele veren Fenerbahçe ile Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İki ekip, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın hesaplarını yapıyor. Öte yandan ezeli rakiplerde yeni sezon transfer operasyonu da tüm hızıyla sürüyor. Şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ile Galatasaray'ın, sezon sonunda flaş bir ismin transferi için karşı karşıya geldiği belirtildi. Sarı lacivertlilerin, sarı kırmızılı takımın istediği o yıldız için harekete geçtiği öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.04.2023- 11:41