Süper Lig'de son düzlüğe girilirken, Galatasaray transfer çalışmalarına hız verdi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sürpriz sol bek hamlesi! "G.Saray'a sıcak bakıyor"
Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar sol bek bölgesini güçlendirmek isterken, devre arasında gündemine aldığı isim için tekrar harekete geçti. İşte o isim ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 27.04.2023- 06:40
Defansın solunda henüz aradığı ismi bulamayan G.Saray, bu mevkiyi güçlendirmenin planlarını yapıyor.
Fotomaç'ın haberine göre; gündeme eklenen son isimse Mainz 05'te forma giyen İspanyol oyuncu Aaron Martin...