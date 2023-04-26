TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da golcü transferi tamam!

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı kırmızılılarda bir yandan şampiyonluk yarışı bir yandan da gelecek sezon transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Yönetimin 1 numaralı hedefi ise belli oldu. İşte Erden Timur'un bizzat ilgilendiği yıldız isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.04.2023- 11:48