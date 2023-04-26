Galatasaray'a Fransa'dan bir müjdeli haber daha geldi.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da golcü transferi tamam!
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı kırmızılılarda bir yandan şampiyonluk yarışı bir yandan da gelecek sezon transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Yönetimin 1 numaralı hedefi ise belli oldu. İşte Erden Timur'un bizzat ilgilendiği yıldız isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'a Fransa'dan bir müjdeli haber daha geldi.
Mauro Icardi'nin bonservisi konusunda PSG ile yapılan görüşmeler olumlu ilerlerken sarı-kırmızılı yönetimin bu kez de Lyon forması giyen Moussa Dembele'nin peşine düştü.
Fotomaç'ta yer alan habere göre Cimbom'un bu transferde sona yaklaştığı kaydedildi.