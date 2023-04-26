Galatasaray Kulübü, depremzedelere yardım müzayedesine katkıda bulunan isimler için plaket töreni gerçekleştirdi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenen plaket törenine, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ve müzayedeye katkıda bulunan isimler katıldı.

Törende konuşan Dursun Özbek, "Galatasaray olarak elimizden gelen ne geliyorsa en üst seviyede yapmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 100 tır insani yardım malzemesi indirdik. Türk milleti olarak, Galatasaray Spor Kulübü olarak bizim de üzerimize büyük bir sorumluluk düştü. Bölgeye indiğimde çocuklar, büyükler, bölgeye gelen herkes geldiğimizi duyunca formasını giyip boynumuza sarıldılar. Bu beni çok duygulandırdı. Bizi orada görmekten dolayı çok mutlu oldular. Bu bizi çok fazla yüreklendirdi. Bölgeye en üst seviye ne yapabileceğimiz konusunda sayın bakanlarla istişare etme durumunda kaldık." ifadelerini kullandı

"Özellikle Gaziantep'te Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum ile konuştuk. Bölgenin yapılanmasından sorumluydu. Kendisiyle konuşurken 500 adet konteyner ev yapabileceğimizi söyledik." sözlerini kullanan Başkan Özbek, şöyle konuştu:

"Sadece konteyner yapmakla kalmayıp kalıcı konut üretimi için de Sayın Bakan ile konuştuk ve 250 kalıcı konut yapmak için Galatasaray adına kendisine söz verdik. İnsanların evsiz kaldığı, memleketin yüzde 20'sinin yıkıldığı böyle bir ortamda Galatasaray Spor Kulübü duyarsız kalamaz. Gerekeni yapacağız ve bu konudaki aktivitelerimizi çeşitlendireceğiz diye kendisine söz verdim. Allah'a çok şükür olsun ki 500 konteyner için bütçemizi tamamladık. İmalat yapılıyor. 100 tanesini Nurdağı'na sevk ettik. Biraz önce Sayın Bakan Vahit Kirişçi'nin özel kalemiyle görüştüm. Onlar da Kahramanmaraş'taki millet bahçesinin önünde Erden Timur'un sahip olduğu Nef Grubu'nun katkısıyla 1000 konteynerlik bir projemiz var. Burada 400 konteyneri biz göndereceğiz. Büyük bir kısmı hazır. Geri kalan kısmı hazırlanıyor. Bakan bölgenin sevkiyata hazır olduğunu söyledi. Bugün aldığımız bilgi çerçevesinde sevkiyata başlıyoruz."

"YARDIM TOPLAMAK İÇİN İZİN ALDIK"

Depremzedeler yararına yardım toplamak için izin aldıklarını açıklayan Dursun Özbek, "Galatasaray Kulübü olarak Sayın Valimiz Ali Yerlikaya'ya gittim ve verdiğimiz taahhütleri anlattım. Bu paraları toplayacağız. Taraftarımız buna hazır. Bu müsaadenin kamu tarafından Galatasaray'a verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu faaliyetimiz yasal çerçevede takılmasın dedim. AFAD ile yaptığımız protokol çerçevesinde yapacağımız işleri anlattık. Galatasaray Spor Kulübü olarak hem sms vasıtasıyla hem de diğer organizasyonlarla yardım toplamak için iznimizi aldık. Galatasaray Lisesi'nde tertiplediğimiz bu müzayededeki malzemenin tamamını tükettik. Bu müzayedeye gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize teşekkür borçluyum. Bu müzayedede yaklaşık 25 milyon TL toplandı. Umduğumuzun çok üstündeydi. Galatasaray camiasının ne kadar büyük olduğunu, bu işte duygusallığını yansıttığını düşünüyorum. Bugün bunun hatırası olarak hem malzemelerin teslimini yapacağız hem de bir hatıra olarak isminize düzenlenmiş plaket hazırlattım. Bunları size takdim edeceğim." şeklinde konuştu.

Başkan Dursun Özbek'in plaket takdiminin ardından kürsüye gelerek destek çağrısını yineledi ve tören sona erdi.