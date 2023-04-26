Galatasaray'dan Pisa'ya kiralık olarak giren Olimpiu Morutan'ın talipleri artıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyanlar Cimbom'un yıldızının peşinde! Transferde De Sanctis detayı
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları devam ederken bazı oyunculara da gelen teklifler yönetimi düşündürmeye devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un bu konuda sezon sonu nasıl bir rapor vereceği merak konusu olmaya devam ediyor. İşte İtalyanların talip olduğu sürpriz isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ... (aspor.com.tr - Dış Haberler / MEHMET CEM ÇAKIR)
Galatasaray'dan Pisa'ya kiralık olarak giren Olimpiu Morutan'ın talipleri artıyor.
PISA TRANSFERDE ISRARCI
Pisa'nın Rumen futbolcunun bonservisini almak istediği aktarılmıştı.
OPSİYONU 5.5 MİLYON EURO
İtalyan ekibi satın alma opsiyonunu 5.5 milyon euro rakamından aşağıya çekmek istiyor.