GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyanlar Cimbom'un yıldızının peşinde! Transferde De Sanctis detayı

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları devam ederken bazı oyunculara da gelen teklifler yönetimi düşündürmeye devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un bu konuda sezon sonu nasıl bir rapor vereceği merak konusu olmaya devam ediyor. İşte İtalyanların talip olduğu sürpriz isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ... (aspor.com.tr - Dış Haberler / MEHMET CEM ÇAKIR)