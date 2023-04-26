Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son hızla devam ediyor.
Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları
Spor Toto Süper Lig'de Şampiyonluk yarışında son düzlüğe girildi. Kızışan yarışta 3 büyükler yoluna kaybetmeden devam etmek istiyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kalan maçlarını kazanarak şampiyonluk yarışına devam etmek istiyor. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın lig'de kalan maçları... (BJK FB GS spor haberi)
Liderlik için yarışan takımlar arasında kimin şampiyon olacağı merak konusu.
Zirve yarışı devam ederken Fenerbahçe ve Galatasaray yara aldı, Beşiktaş ise umutlarını devam ettirdi.