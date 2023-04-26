Spor Toto Süper Lig'in zirvesinde olan Galatasaray bir yandan gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'ın istediği Dominik Livakovic'e İngiliz devi talip oldu!
Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, gelecek yılların da planlamasını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar ilerleyen yaşı ve sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Fernando Muslera'nın alternatifi olan Dinamo Zagreb'te forma giyen Dominik Livakovic'i belirlemişti. Cimbom'a bu transferde İngiliz devi rakip oldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 26.04.2023- 18:45
Yönetim, 36 yaşında olan emektar kaleci Fernando Muslera'nın ardından kaleyi emanet edebileceği bir isim üzerinde yoğunlaşıyor.
Sarı-kırmızılıların listesinde Dinamo Zagreb'in file bekçisi Dominik Livakovic yer alıyor.