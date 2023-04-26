fotomac.com.tr editörü Arda Akdeniz'in Sportske Novosti'den derlediği habere göre; Livakovic'e İngiliz devi Manchester United da talip oldu. Haberde Manchester United'ın Livaković için 10 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu belirtildi.