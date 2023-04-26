GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'un istediği yıldıza Inter talip oldu!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da haftasonu oynanacak Beşiktaş maçı hazırlıkları sürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda bir süredir başkanvekli Erden Timur'un yakından takip ettiği Hırvat yıldıza Inter de talip oldu. İşte son gelişmeler... (aspor.com.tr - Dış Haberler / MEHMET CEM ÇAKIR)