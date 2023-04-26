Galatasaray Süper Lig'de son olarak Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'un istediği yıldıza Inter talip oldu!
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da haftasonu oynanacak Beşiktaş maçı hazırlıkları sürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda bir süredir başkanvekli Erden Timur'un yakından takip ettiği Hırvat yıldıza Inter de talip oldu. İşte son gelişmeler... (aspor.com.tr - Dış Haberler / MEHMET CEM ÇAKIR)
Galatasaray Süper Lig'de son olarak Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı.
Zirve yarışında kayıp yaşayan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesiyle derin bir nefes aldı.
Yönetim bu hafta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi bu maçta kayıp istemiyor.