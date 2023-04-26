Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.
Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi flaş Zaniolo kararı!
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un derbide nasıl bir 11 ile çıkacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. İşte Buruk'un dikkat çeken Zaniolo kararı... GS SPOR HABERLERİ
Sarı-kırmızılılar, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yolunda kritik bir kayıp yaşadı.
Cimbom, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin de İstanbulspor ile berabere kalması sonrası sarı-lacivertlilerle olan 6 puanlık farkı korudu.