Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi flaş Zaniolo kararı!

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un derbide nasıl bir 11 ile çıkacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. İşte Buruk'un dikkat çeken Zaniolo kararı... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.04.2023- 11:06