Spor Toto Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yıldız isimlerle kadrosunu güçlendirdi.
Galatasaray'da ince hesap! Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerini kaybederse...
Spor Toto Süper Lig'de 31. haftanın tamamlanmasının ardından lider Galatasaray en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alıyor. Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk yaşaması için birçok formül bulunurken, Beşiktaş ile F.Bahçe derbilerini kaybetse bile ipi göğüsleyebilir. İşte o ihtimaller... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı takım devre arasında da bu takviyelerini sürdürdü.
Avrupa'da adından söz ettiren Cimbom, uzun süredir liderlik koltuğunda oturuyor.