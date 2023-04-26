Galatasaray'da ince hesap! Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerini kaybederse...

Spor Toto Süper Lig'de 31. haftanın tamamlanmasının ardından lider Galatasaray en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alıyor. Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk yaşaması için birçok formül bulunurken, Beşiktaş ile F.Bahçe derbilerini kaybetse bile ipi göğüsleyebilir. İşte o ihtimaller... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.04.2023- 06:40