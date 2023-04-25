TRANSFER HABERİ: Paolo Maldini Galatasaray'ın yıldızından vazgeçmiyor! İşte transferdeki o ayrıntı

Şampiyonluk yarışına son hızıyla devam eden Galatasaray'a bir üzücü haber geldi. Cimbom'un en önemli futbolcularından birine Avrupa devi talip oldu. İtalyan devi yıldız oyuncusu almak istiyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2023- 11:39 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023- 11:51