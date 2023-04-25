Galatasaray Sezon başında oldukça iddialı bir kadro kurdu.
TRANSFER HABERİ: Paolo Maldini Galatasaray'ın yıldızından vazgeçmiyor! İşte transferdeki o ayrıntı
Şampiyonluk yarışına son hızıyla devam eden Galatasaray'a bir üzücü haber geldi. Cimbom'un en önemli futbolcularından birine Avrupa devi talip oldu. İtalyan devi yıldız oyuncusu almak istiyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
İlk başlarda istediği gibi sonuçlar almasada Cimbom sonradan açıldı.
Sarı-kırmızılı ekip gösterdiği üstün performans ile 14 maçlık galibiyet serisi yakaladı.