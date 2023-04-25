Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlamış ve gol düellosuna sahne olan mücadele 3-3 eşitlikle sona ermişti. Maçın ikinci yarısında Mbaye Diagne ile Abdülkerim Bardakcı arasında tansiyon yükselmişti. Senegalli forvetten konuyla ilgili paylaşım geldi. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray ile Vavacars Fatih Karagümrük karşı karşıya gelmişti. 6 golün çıktığı mücadele, 3-3 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Karşılaşmanın bir bölümünde konuk takımın forveti Mbaye Diagne ile sarı-kırmızılıların savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı arasında tansiyon yükselmişti.

Senegalli forvet resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve "Küçük kardeşim, sakin ol. Tanıştığımız kısa süre içinde sana latte vermiştim. Seni seviyorum, her zaman saygı bunu unutma." ifadelerini kullandı.