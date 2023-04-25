Sahasında Karagümrük'e 2 puan kaybederek büyük bir moral bozukluğu yaşayan Galatasaray'da gündemin ana maddesi Bafetimbi Gomis krizi oldu.
GALATASARAY HABERLERİ - G.Saray'da Gomis krizi tatlıya bağlandı! İşte o görüşmenin detayları
Spor toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, evinde Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı. Teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmadan sonra Bafetimbi Gomis'in oynamak istemediğini açıklamıştı. Gomis ise sosyal medyada üzerinden yaptığı paylaşımla sırt ağrıları olduğunu ifade etmişti. Yaşananlardan sonra Gomis'in sözleşmesini feshetmesi bekleniyordu. Ancak kriz çözüldü. İşte perde arkası... | Galatasaray haberleri
Alanya deplasmanında İcardi sakatlandıktan sonra oyuna Barış Alper'in girmesine bozulan Gomis, hocası Okan Buruk'la konuştu ve artık oynamak istemediğini söyledi.
Fransız golcü, sırt ağrıları olduğunu söylese de Karagümrük maçında kendi isteğiyle kadroya alınmadı.