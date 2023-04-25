Gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da scout ekipleri hummalı bir çalışma yürütüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan gurbetçi yıldıza yakın takip! Alman basını yazdı
Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, gelecek yılların da transfer çalışmalarına hız verdi. Alman basını, sarı-kırmızılıların kariyerini Almanya'da sürdüren gurbetçi yıldızı izlediğini ve transfer etmek istediğini yazdı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Alman basını, Cimbom'un Almanya Ligi'nde ilgi duyduğu ismin Stuttgart'ta forma giyen Atakan Karazor olduğunu okuyucularına duyurdu.
Takvim'in Bild'den derlediği haberin detayında Galatasaray scout ekibinin 26 yaşındaki futbolcuyu 3-3 biten Stuttgart- Borussia Dortmund maçında izlediğini yazdı.