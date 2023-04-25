Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Alexis Sanchez için "Avrupa'da kalacak" vurgusu!
Spor Toto Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa yürüyen Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile 6 puanlık farkını koruyor. Sarı-kırmızılılar önümüzdeki yılların da planlamasını yaparken, gündemine Alexis Sanchez'i almıştı. Şilili yıldız için Fransız basını flaş bir haber yaptı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar rakibiyle 3-3 berabere kalarak 2 puan bıraktı.
Fenerbahçe'nin İstanbulspor'a puan kaybetmesiyle birlikte, Cimbom gözünü derbiye dikti.