GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Alexis Sanchez için "Avrupa'da kalacak" vurgusu!

Spor Toto Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa yürüyen Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile 6 puanlık farkını koruyor. Sarı-kırmızılılar önümüzdeki yılların da planlamasını yaparken, gündemine Alexis Sanchez'i almıştı. Şilili yıldız için Fransız basını flaş bir haber yaptı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2023- 22:35