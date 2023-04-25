Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, 32. haftada Beşiktaş'a konuk olacak.
GALATASARAY HABERLERİ: Transferde bomba iddia! Nicolo Zaniolo sezon sonunda...
Devre arası transfer döneminde Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlayan Galatasaray, Avrupa'da adından söz ettirmişti. Sarı-kırmızılı takım 15 milyon Euro'ya 23 yaşındaki oyuncunun bonservisini alırken, 35 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli koymuştu. İtalyan yıldızın geleceği merak edilirken, ülkesinin basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, 32. haftada Beşiktaş'a konuk olacak.
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