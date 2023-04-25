GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Torreira'nın yerine gelecek isim belli oldu!

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Torreira'nın yerine gelecek isim belli oldu!

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda yeni sezonda takımdan ayrılma ihtimali olan bulunan Torreira'nın yerine gelecek isim ortaya çıktı. Bu transferdeki detay ise Mauro Icardi'nin devreye girmesi oldu. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ