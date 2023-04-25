Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Torreira'nın yerine gelecek isim belli oldu!
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda yeni sezonda takımdan ayrılma ihtimali olan bulunan Torreira'nın yerine gelecek isim ortaya çıktı. Bu transferdeki detay ise Mauro Icardi'nin devreye girmesi oldu. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi oyuna sonrada dahil olurken bir penaltı atışından yararlanamadı.
Karşılaşma sonrası ise Okan Buruk'un Gomis açıklamaları dikkat çekmişti.