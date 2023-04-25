Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı.
GALATASARAY HABERLERİ: Mbaye Diagne gerçeği ortaya çıktı!
Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı. Maçta Karagümrük adına 1 gol kaydeden Diagne'nin sözleşmesindeki detay ise dikkat çekti. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı.
Konuk ekipte Diagne takımının ilk golünü kaydederken sergilediği performansla dikkat çekti.
Sezon başında Okan Buruk'un raporuyla takımdan gönderilen Diagne için dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.