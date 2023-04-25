18 GOL 6 ASİST ÜRETTİ



Karagümrük Kulübü'nün, Senegalli futbolcunun 2 milyon 400 bin Euro olan yıllık ücretinin sadece 250 bin dolarını karşıladığı, geri kalan 2 milyon 150 bin Euro'yu Galatasaray'ın ödediği belirtildi.