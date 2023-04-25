Galatasaray'da ortaya koyduğu mücadeleci ruhu ile Felipe Melo'ya benzetilen Lucas Torreira ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Avrupa devi Lucas Torreira'nın peşinde! İşte verilen o teklif...
Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla takımın vazgeçilmezlerinden olan ve zirve yarışında takımın en önemli isimlerinden olan Lucas Torreira'ya teklifler gelmeye başladı. İtalyan devi Milan, transferde en ısrarcı kulüplerden bir tanesi. Transferde, Milan'ın teklifi ve Cimbom'un istediği rakam netleşti. İşte haberin ayrıntılar... | Gs spor haberi
Takvim'in İtalyan basınından derlediği habere göre; Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmez isimlerinden biri olan Lucas Torreira'nın transferi konusunda Milan'ın ciddi olduğunu yazdı.
Söz konusu haberde, "Milan, Galatasaray'da başarılı bir grafik çizen Lucas Torreira'nın transferini 10 milyon euro bedelle tamamlamak istiyor" ifadelerine yer verildi.