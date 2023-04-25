GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Avrupa devi Lucas Torreira'nın peşinde! İşte verilen o teklif...

Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla takımın vazgeçilmezlerinden olan ve zirve yarışında takımın en önemli isimlerinden olan Lucas Torreira'ya teklifler gelmeye başladı. İtalyan devi Milan, transferde en ısrarcı kulüplerden bir tanesi. Transferde, Milan'ın teklifi ve Cimbom'un istediği rakam netleşti. İşte haberin ayrıntılar... | Gs spor haberi

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2023- 09:26