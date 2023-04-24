TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da bomba Lucas Torreira gelişmesi! Bunu kimse beklemiyordu

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da bomba Lucas Torreira gelişmesi! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında evinde Karagümrük ile 3-3 berabere kalmıştı. Zirve yarışında önemli bir kayıp yaşayan Aslan'a, transferde de şok bir haber geldi. İtalyan basını, sarı kırmızılıların yıldızı Lucas Torreira hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)